Povestea dronei de 6 milioane de euro, cumpărată din donații pentru Kiev într-o țară UE și NATO | Când ajunge în Ucraina

Drona, botezată "Vanagas" ("Șoim"), împreună cu muniția aferentă au sosit încă de luni în această țară baltică, după cum a confirmat ministrul lituanian al Apărării, Arvydas Anusauskas, citat de CNN.

Ministrul ucrainean a prezentat jurnaliștilor aparatul fără pilot într-un eveniment care a avut loc miercuri, după care a scris pe Twitter:

"Ultimele ore în Lituania ale dronei Bayraktar 'Vanagas' . Foarte curând, va fi livrată Ucrainei".

Last hours of Bayraktar “Vanagas” in Lithuania. Very soon it will be delivered to ??! pic.twitter.com/mBXkWFzCV3