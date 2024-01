Povestea fostului inginer de la Ferrari și Lamborghini, care a demisionat pentru a se angaja ca profesor la liceu: "Școala are capacitatea de a îmbogăți cu adevărat viața"

Un fost inginer mecanic de la Ferrari și Lamborghini, din Italia, și-a dat demisia pentru a se angaja ca profesor de liceu. Acesta a povestit ce l-a determinat să ia această decizie.

Sursa foto: Profimedia Images

Silvio Capizzoto a luat decizia de a-și schimba viața, lăsând în urmă rolul de inginer mecanic la Ferrari și Lamborghini pentru a-l prelua pe cel de profesor de liceu, relatează Corriere della Sera.

"Nu am luat această decizie pentru salariul de la sfârșitul lunii", a declarat Capizzoto, care s-a înjumătățit față de anii anteriori în industria auto, "ci am făcut-o pentru elevi, pentru a stabili relații cu tinerii. Nu că relațiile cu colegii ar fi fost proaste înainte, dimpotrivă, cu mulți dintre ei contactul este încă puternic, dar școala are ceva în plus, are capacitatea de a îmbogăți cu adevărat viața", a adăugat el.

Cu o diplomă în inginerie mecanică obținută la Politehnica din Torino și un masterat în ingineria autovehiculelor la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, a lucrat pentru Lamborghini, Fiat, Ferrari și Maserati, dar aceste locuri de muncă au trebuit să facă loc pasiunii pentru predare pe care și-a descoperit-o în timpul facultății.

"La Torino am început să fac muncă voluntară, dând meditații gratuite într-un oratoriu", își amintește el. De acolo am continuat, devenind și medic clovn pentru diverse spitale.