Povestea lui Oleg, eroul Ucrainei, care și-a dat viața pentru a-și salva camarazii, după ce au distrus bombardiere nucleare strategice în Rusia

Este vorba despre colonelul Oleg Babii (foto principală și interior).

Acesta a participat la operațiunea de distrugere, în Rusia, a trei bombardiere Tupolev TU-22M3, cu capacitatea de a transporta arme nucleare.

Oficialii ucraineni au semnalat incidentul în luna august anul trecut.

Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului ucrainean de Interne, a difuzat la momentul respectiv imagini despre care a spus că ilustrează distrugerea a două aparate Tu-22M3 pe aerodromul militar Solțî din regiunea Novgorod.

La momentul respectiv, oficialul ucrainean citat menționa că bombardierele rusești au fost distruse în urma unui atac cu drone.

Russian channels publish photos of an allegedly burning Tu-22M3 supersonic bomber, reportedly destroyed yesterday by a drone at a military airfield in Soltsy, Novgorod region, Russia. Eyewitnesses reported two aircraft were allegedly struck. One suffered less damage, and the… pic.twitter.com/OA19pTaGJ3

În prezent, serviciul militar ucrainean de spionaj confirmă că operațiunea a fost executată la fața locului de o echipă de militari ai Kievului.

"În calitate de membru al unui grup de recunoaștere, Oleg Babii a parcurs pe jos peste 600 de kilometri prin teritoriul inamic pentru a îndeplini o misiune specială de luptă: oprirea bombardamentelor aeriene efectuate de teroriștii ruși asupra orașelor pașnice din Ucraina.

După ce au pătruns adânc în spatele liniilor inamicului, cercetașii și-au îndeplinit sarcina: au distrus un bombardier rusesc TU-22M3 și au scos din uz alte două, dar au suferit și pierderi ireparabile.

Revenind pe teritoriul controlat de Ucraina, grupul de recunoaștere al colonelului Oleg Babii a căzut într-o ambuscadă și s-a angajat într-o luptă inegală cu invadatorii ruși.

În această bătălie, la 30 august 2023, în timp ce acoperea retragerea camarazilor săi de luptă, locotenent-colonelul ucrainean de recunoaștere Oleg Babii a fost rănit mortal și ucis", a comunicat GUR.

Source: https://t.co/BwW6zDzGDB



Ukrainian GUR: "The GUR spoke about operations to destroy the Tu-22M3 at Soltsy airfield in the Novgorod region.



In order to destroy the Russian bombers, Ukrainian scouts under the command of Colonel Oleg Babii walked more than… pic.twitter.com/T6Phq9Ql8g