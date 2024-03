Povestea tânărului de 17 ani care a plecat de acasă pentru a trăi în tren: ”Mi-am părăsit părinții. Călătoresc și vizitez o mulțime de țări”

Un tânăr în vârstă de 17 ani a devenit cunoscut, după ce a adoptat un stil de viață noncorfomist. El a ales să plece de acasă și să trăiască în trenuri, iar până în prezent a parcurs 500.000 de kilometri.

Sursa foto: Instagram/ Lasse Stolley

Lasse Stolley, un tânăr în vârstă de 17 ani, din Germania, locuiește în trenurile Deutsche Bahn de un an și jumătate.

La vârsta de 16 ani, Lasse a părăsit casa părintească pentru a-și construi propria viață. Acum, tânărul are un stil de viață mai puțin obișnuit: în fiecare zi călătorește cu trenul, care i-a devenit a doua casă.

Deși este minor, adolescentul muncește și se întreține singur din meseria de programator. Din banii pe care îi câștigă, Lasse cheltuie aproximativ 9.000 de euro pe an, pentru stilul de viață pe care l-a adoptat.

Povestea tânărului care dă 9.000 de euro pe an ca să trăiască în tren

De când a început această călătorie, Lasse își împărtășește gândurile și imaginile pe blogul său "Life on the train".

"Trăiesc în tren și mă autointitulez nomad digital de un an și jumătate", a explicat el pentru The Mirror.

În fiecare dimineață, el verifică orarul trenurilor folosind aplicația Deutsche Bahn și decide unde să meargă în funcție de vreme și de starea lui.

”Noaptea dorm în trenul Intercity Express, iar în timpul zilei lucrez ca programator. Călătoresc și vizitez o mulțime de țări”, spune tânărul.

Decizia pe care a luat-o în urmă cu un an și jumătate este cea mai potrivită, mărturisește tânărul, pentru că doar așa poate să facă tot ce vrea.

"Mi-am părăsit părinții și casa din Schleswig-Holstein și am pornit în această mare aventură. Pot să fac tot ce am chef: dacă am chef să merg la mare, iau trenul spre nord dimineața sau iau trenul spre Alpi pentru o excursie. Nu am niciun loc în care să mă retrag. Casa mea este trenul".

Cu toate acestea, există și dezavantaje. El mărturisește că nu are intimitate în tren, iar cu el are doar patru tricouri, două perechi de pantaloni, o pernă pentru gât și pătură de călătorie, un laptop și căști.

”Nu există intimitate când locuiești într-un tren”, mărturisește Stolley.

Viața în tren îl costă aproximativ 10.000 de euro pe an. Stolley a achiziționat un card de abonament valabil timp de un an și are inclus chiar și gratuite la muzee și piscine publice, acolo unde face duș.