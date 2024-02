Povestea uluitoare a lui Thomas Martin Elliott, criminalului care a ucis "la indigo" și a fost descoperit abia după o jumătate de secol, în SUA

Victima se numea Teree Becker. E vorba despre o femeie care avea 20 de ani atunci când a fost ucisă.

Ea a fost văzută ultima dată pe 4 decembrie 1975, în timp ce făcea autostopul pentru a-și vizita prietenul aflat în închisoarea Adams County Jail din Brighton, statul american Colorado.

Cadavrul ei a fost găsit de un cuplu în dimineața următoare, pe un câmp. Anchetatorii au descoperit că Becker fusese violată și asfixiată. Hainele și obiectele personale erau aruncate în apropiere.

Cazul a fost reluat de mai multe ori de-a lungul deceniilor, inclusiv în 2003, când Biroul de Investigații din Colorado a prelevat ADN-ul unui bărbat de pe o probă legată de acest caz.

Analiza ADN a generat un profil care a fost introdus în baza de date națională Combined DNA Index System, însă căutările nu au dus la nicio potrivire.

În 2013, un profil ADN introdus în aceeași bază de date de către Departamentul de Poliție din Las Vegas a coincis cu profilul generat în 2003.

Profilul din Las Vegas fusese generat în timpul investigării unui caz nerezolvat din 1991, petrecut în acest oraș.

Ca și în cazul din Colorado, o femeie, pe nume Sherrie Bridgewater, a fost violată și ucisă.

Poliția a reușit să stabilească faptul că același suspect a fost implicat în ambele cazuri.

50-year-old Colorado cold case solved after woman's killer identified by DNA technology

Thomas Martin Elliot, who died in 1991, was identified as the killer of Teree Becker, a "free spirit" who was found dead on Dec. 6, 1975, in Westminster, Colorado. pic.twitter.com/rx9Qc34DO4