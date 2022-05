Povestea Liudmilei, femeia care a plecat să-și caute soțul în zona ocupată de ruși lângă Kiev | L-a adus acasă într-o cutie și a evitat în ultima clipă să-i împărtășească soarta

Între cazurile relatate se numără cel a Liudmilei Kirpaci, o femeie din Kalinivka, o mică localitate situată în apropiere de autostrada E-40.

Soțul său, Oleksandr, a fost ucis de ruși la începutul lunii martie iar femeia încă încearcă, la două luni după tragedie, să găsească un sens vieții fără jumătatea sa.

"Am făcut totul împreună. Se gândea mereu la mine", s-a confesat ea reporterului Politico.

Oleksandr Kirpaci avea 47 de ani, era mecanic și a organizat o unitate locală de apărare în ziua în care Rusia a invadat Ucraina.

El și-a cooptat prietenii, Oleksandr Radcenko, de 52 de ani, și Serghei Zaboroveț, de 51 de ani.

Voluntarii sperau să poată oferi armatei ucrainene informații despre mișcările trupelor rusești. Rușii au intrat în Kalinivka patru zile mai târziu, pe 28 februarie.

Odată cu venirea lor, au început împușcăturile și bombardamentele.

Pe 1 martie, cei trei bărbați au plecat, neînarmați, cu mașinile, pentru a vedea dacă pot localiza pozițiile trupelor ruse.

Nu s-au mai întors iar Valeri Spasicenko, un cunoscut de-al lor, a plecat să-i caute.

"A spus că se întoarce imediat", povestește Liudmila. Însă nici el nu s-a mai întors.

Femeia nu a putut dormi în acea noapte. Pe 2 martie, dimineața devreme, a plecat să-și caute soțul.

I-a găsit mașina la mai puțin de doi kilometri de casa lor. Sedanul era ciuruit de gloanțe iar luneta era spartă.

Vehiculul părea gol. Cheile erau încă în contact. Cu o urmă de speranță, Liudmila s-a gândit că poate soțul său s-a refugiat în pădurea din apropiere.

L-a strigat, dar nu i-a răspuns nimeni.

A doua zi, Liudmila a revenit cu Yuri, un prieten de-al lui Oleksandr.

Bărbatul a observat ceea ce femeia nu remarcase: portbagajul mașinii era perforat de gloanțe după un model ciudat. A deschis ușa portbagajului și oroarea s-a dezvăluit privirilor lor: corpul lui Oleksandr era înauntru, îndoit de la mijloc.

Femeia, disperată, s-a aruncat peste cadavru, dar Yuri avut prezența de spirit s-o oprească și s-o îndepărteze de mașina transformată în sicriu: se temea că rușii ar fi putut lăsa o capcană în vehicul.

Timpul avea să-i dea dreptate.

Pe 4 martie, cei doi au revenit însoțiți de militari ucraineni. Aceștia au legat cadavrul cu o frânghie, s-au îndepărtat la o distanță sigură și au început să tragă încet.

Mașina a explodat într-un taifun de flăcări.

Suspiciunile lui Yuri s-au dovedit întemeiate: rușii puseseră cadavrul lui Oleksandr peste o mină cu declanșator sensibil la presiune, care a explodat când trupul neînsuflețit a fost mișcat.

Liudmila a ridicat resturile cadavrului lui Oleksandr și le-a pus într-o cutie. A îngropat cutia în grădina casei, unde cei doi soți sădeau legume în fiecare primăvară.

Cadavrul a rămas acolo până când rușii s-au retras. Ulterior, bărbatul a fost înhumat în cimitirul local.

Trupurile neînsuflețite ale lui Oleksandr Radcenko și Serghei Zaboroveț, cei doi prieteni ai lui Oleksandr Kirpaci, au fost găsite la câteva sute de metri de locul unde a fost ucis acesta din urmă.

Cei doi au murit împușcați în mașina lor.

I also met Lyudmyla Kyrpach, who is still struggling to figure out what her life will look like after Russian soldiers killed her husband Oleksandr, stuffed him in the truck of his own car, & rigged his body with a mine. "We did everything together," she told me. pic.twitter.com/tXFcMBnLsk