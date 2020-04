Poza care a făcut înconjurul lumii: bărbatul în uniformă medicală care oprește protestatarii

Fotograful care a surprins momentul, a declarat pentru BBC că poza arată două lumi diferite care se cicnesc în plină criză.

Protestatarii au ieșit pe stradă cu mașinile, cu pancarde și au claxonat pentru a cere relaxarea restricțiilor. Protestul a fost însă oprit de un bărbat și o femeie, ambii îmbrăcați în uniforme medicale și cu măști de protecție, care s-au pus în mijlocul străzii, în fața mașinilor.

Health care workers stand in the street in counter-protest to hundreds of people who gathered at the State Capitol to demand the stay-at-home order be lifted in Denver, Colo., on Sunday, April 19, 2020. Photos by Alyson McClaran pic.twitter.com/yanunDrVKj