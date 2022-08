Zeci de rachete, lansate din Fâşia Gaza spre Israel, ca ripostă la operaţiunea militară. A fost reactivat sistemul Iron Dome. SUA face apel la calm

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a anunţat că bilanţul bombardamentelor israeliene a ajuns la nouă morţi.

Printre victime se numără un copil în vârstă de cinci ani. Alte 55 de persoane au fost rănite.

Printre persoanele ucise figurează un lider al filialei locale a organizaţiei Jihadul Islamic, Tayseer Jabari, informează cotidianul The Times of Israel.

Jabari era responsabil de operaţiunile grupului islamist în partea de nord a Fâşiei Gaza.

Armata israeliană a transmis că 15-20 de "terorişti" au fost ucişi în bombardamente.

Armata israeliană a lansat, vineri, atacuri asupra unor poziţii islamiste din teritoriul palestinian Fâşia Gaza, în contextul riscurilor teroriste generate de grupuri fundamentaliste, în special de organizaţia Jihadul Islamic.

Zeci de rachete, lansate din Fâşia Gaza spre Israel, ca ripostă la operaţiunea militară

Grupuri islamiste din Fâşia Gaza au lansat, vineri seară, zeci de rachete spre sudul şi centrul Israelului, ca reacţie la operaţiunea militară israeliană împotriva grupului fundamentalist Jihadul Islamic, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene.

Rachetele au fost lansate spre oraşele Ashdod, Sderot, Ashkelon, Holon şi Yavne, precum şi spre comunităţile Bat Yam şi Rishon Lezion, suburbii ale oraşului Tel Aviv, conform cotidianului Haaretz şi site-ului Ynetnews.com.

Armata israeliană a activat sistemele antiaeriene, inclusiv instalaţiile antibalistice Domul de Fier, pentru interceptarea rachetelor lansate din Fâşia Gaza. Cele mai multe rachete au fost interceptate şi nu au fost semnalate victime. O rachetă a lovit o casă din oraşul Ashkelon, situat în sudul Israelului, dar nu a fost rănită nicio persoană.

Pe fondul amplificării confruntărilor, ministrul israelian al Apărării, Benjamin Gantz, a ordonat convocarea a 25.000 de rezervişti. Guvernul israelian a anunţat că operaţiunea militară vizează poziţii ale grupului islamist Jihadul Islamic.

Operaţiunea a fost declanşată pe fondul riscurilor producerii unor atacuri ale grupurilor islamiste palestiniene ca reacţie la arestarea unui lider al organizaţiei Jihadul Islamic, Bassam al-Saadi, într-o operaţiune desfăşurată în Jenin, Cisiordania.

Ismail Haniyeh, liderul politic al organizaţiei fundamentaliste Hamas, care deţine controlul asupra teritoriului palestinian Fâşia Gaza, a avertizat că "toate opţiunile sunt deschise" ca reacţie la atacurile israeliene.

Statele Unite au transmis vineri seară că Israelul are dreptul să îşi asigure apărarea, dar au iniţiat contacte diplomatice şi îndeamnă părţile să revină la calm. "Statele Unite cred cu fermitate că Israelul are dreptul să se apere. Avem contacte cu diverse părţi şi îndemnăm toate părţile să revină la calm", a declarat ambasadorul american în Israel, Thomas Nides.

Statele Unite consideră că Israelul are dreptul să se apere, dar lansează un apel la calm

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a condamnat vehement bombardamentele efectuate de armata israeliană în Fâşia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizaţiei islamiste Hamas, şi a cerut intervenţia comunităţii internaţionale.

"Preşedinţia palestiniană condamnă agresiunea israeliană împotriva poporului nostru din Fâşia Gaza, cere încetarea imediată a atacurilor şi consideră că forţele de ocupaţie sunt responsabile de escaladarea crizei.

Preşedintele palestinian cere comunităţii internaţionale să forţeze Israelul să oprească agresiunea împotriva poporului nostru oriunde, inclusiv în Fâşia Gaza, şi să furnizeze protecţie internaţională", a anunţat Biroul preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas. De asemenea, Guvernul Qatarului a condamnat ferm "agresiunea militară israeliană" în Fâşia Gaza.