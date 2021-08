Premierul Greciei, alarmat de vremea extremă: „Ne confruntăm cu cea mai gravă caniculă din 1987”

„Ne confruntăm cu cea mai gravă caniculă din 1987 ... care declanșează o povară asupra reţelei de electricitate", a spus Mitsotakis după o întâlnire cu oficialii operatorului grec de energie electrică, Admie.

Meteorilogii se aşteaptă ca valul de căldură să atingă temperaturi şi mai mari la începutul acestei săptămâni. Canicula extremă, la care face referire Mitsotakis, a ucis în iulie 1987 peste 1.000 de persoane, potrivit Euronews.

Mitsotakis a adăugat că autorităţile „fac tot posibilul pentru a controla situaţia” şi a îndemnat utilizatorii de curent să „îşi limiteze consumul mai ales la începutul după-amiezii şi noaptea”.

Serviciile meteo prognozează temperaturi între 40° C la 42° C pe insule şi între 41° C la 43° C pe continent pentru zilele de luni şi marţi, cu maxime de la 44° C la 45° C în Peloponez şi Tesalia.

La Atena, temperaturile vor depăşi 40° C, cu maxime de 43° C şi minime de 31° C, potrivit serviciilor meteorologice greceşti.

