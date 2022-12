Președintele Sudanului de Sud a făcut pe el la inaugurarea unui proiect de infrastructură

Bărbatul de 71 de ani a urinat în propriile haine, aparent fără să-și dea seama, în timpul inaugurării unei șosele.

Pentru ca dezastrul să fie complet, stânjenitorul incident a avut loc în timpul intonării imnului național, ceremonia fiind transmisă în direct la televiziune.

Imaginile arată cum o băltoacă se acumulează la picioarele șefului de stat, în timp ce o dâră rău-prevestitoare se întinde pe cracul stâng al pantalonilor săi.

Salva Kiir Mayardit însuși pare uimit să descopere, la un moment dat, situația neplăcută în care se află.

Președintele, care poartă o pălărie neagră pe cap și o mască medicală pe față, se sprijină într-un baston și aruncă o privire la picioarele sale, dar rămâne nemișcat, în timp ce persoanele prezente care au sesizat ce s-a întâmplat încearcă să-și ascundă, fiecare cum poate, consternarea.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm