Președintele Iranului s-a întâlnit la Moscova cu emirul din Qatar, stat pe care l-a bombardat la începutul războiului. Ce au discutat

1 minut de citit Publicat la 13:04 27 Oct 2026 Modificat la 13:05 27 Oct 2026

Președintele iranian (stânga) și emirul Qatarului (dreapta) au discutat marți, la Moscova. Foto: Hepta

Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit marți în Rusia cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani. Întâlnirea a avut loc în marja unui summit al țărilor exportatoare de gaze, desfășurat la Moscova, notează Agerpres, care citează AFP.

"Cele două părți au analizat starea actuală a relațiilor dintre Teheran și Doha, subliniind importanța aprofundării legăturilor politice și economice și valorificării potențialului existent pentru consolidarea cooperării bilaterale", a relatat televiziunea publică iraniană.

Sursa citată nu a precizat dacă cei doi lideri au discutat despre războiul din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacurile comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului. Regimul islamic a ripostat lovind cu rachete și drone statele din Golf aliate SUA, inclusiv Qatarul.

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În ultimele luni, guvernul de la Doha a participat la eforturile de mediere pentru a pune capăt conflictului care s-a extins în întreaga regiune.

Pezeshkian urmează să se întâlnească marți, la Moscova, și cu președintele rus Vladimir Putin.

La începutul lunii octombrie, Putin l-a asigurat pe omologul său iranian că Rusia este pregătită să contribuie la eforturile de mediere dintre Iran și Statele Unite în războiul din Orientul Mijlociu.

Negocierile dintre Teheran și Washington sunt însă în impas, iar SUA și Israelul și-au intensificat în ultimele zile amenințările cu atacuri împotriva Republicii Islamice.

CNN a relatat că armata SUA a întocmit lista de ținte în vederea unor atacuri de anvergură în Iran și așteaptă, în acest sens, ordinul lui Donald Trump.