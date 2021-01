Prima postare a lui Joe Biden pe Twitter, în calitate de președinte: "Nu e timp de pierdut când vine vorba de gestionarea crizei..."

Noul președinte american a făcut referire la criza generată de pandemia COVID-19

"Nu e timp de pierdut când vine vorba de gestionarea crizei cu care ne confruntăm". "De aceea astăzi mă îndrept spre Biroul oval pentru a trece imediat la muncă şi a livra o acţiune curajoasă şi ajutoare imediate pentru familiile americane", se mai menţionează în acest mesaj.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.