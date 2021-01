Joe Biden devine al 46-lea preşedinte al SUA. Pe cine a graţiat Donald Trump în ultimele ore la Casa Albă

Biden a sosit la Washington şi urmează să depună jurământul la Capitoliu în jurul prânzului, ora locală (aproximativ ora 19, ora României). În cadrul ceremoniei va depune, de asemenea, jurământul vicepreşedintele Kamala Harris. Abia după acest moment preşedintele se va deplasa la Casa Albă.

Corespondentul Antena 3 la Washington, Camelia Ureche, transmite că, înaintea ceremoniei de învestire a noului preşedinte, capitala SUA s-a transformat într-o adevărată bază militară: autostrăzile spre Washington sunt închise, staţiile de metrou sunt, şi ele, închise iar prezenţa masivă a forţelor de ordine întăreşte impresia că pericolul care a ameninţat în urmă cu două săptămâni instituţiile democratice americane nu a fost complet îndepărtat.

Locuitorii din Washington s-au împăcat cu ideea că vor urmări învestirea celui de-al 46-lea preşedinte american la televizor sau pe internet.

Donald Trump nu va fi prezent la ceremonia de transfer de putere către noua administraţie. Rolul ceremonial va fi îndeplinit de vicepreşedintele Mike Pence.

Donald Trump, ultimul avertisment de la Casa Albă: Mişcarea pe care am pornit-o abia începe

Trump şi-a încheiat mandatul cu un mesaj video transmis pe contul de Twitter al Casei Albe

El a declarat că se va ruga pentru succesul noii administraţii şi a evitat să pronunţe numele lui Joe Biden sau să recunoască victoria noului preşedinte. În schimb, acesta şi-a subliniat reuşitele din cei patru ani de mandat.

"Semenii mei americani, acum patru ani am pornit un efort uriaş naţional de a reconstrui ţara noastră, de a-i reînnoi spiritul şi de a readuce loialitatea Guvernului înapoi la cetăţenii săi. Pe scurt, ne-am luat misiunea de a face America mare din nou pentru toţi americanii. Îmi finalizez mandatul de al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, cu adevărat mândru de ce am realizat împreună (...) Mişcarea pe care am pornit-o abia începe", a spus Donald Trump.

În ultimele ore de mandat, Trump a consemnat încă o demisie din rândul oamenilor-cheie din administraţia sa: şefa CIA, Gina Haspel, a cărei relaţie cu preşedintele s-a deteriorat continuu în ultimul an de mandat al lui Donald Trump, a anunţat, marţi, că demisionează.

În plus, liderul majorităţii republicane din Senat, Mitch McConnell, care s-a îndepărtat de Trump după alegerile din 3 noiembrie şi care a condamnat ferm atacul derulat de suporterii preşedintelui asupra Capitoliului, a declarat că liderul de la Casa Albă a instigat, prin minciuni, agresiunea asupra sediului legislativului american.

Steve Bannon, iertat de Trump pe ultima sută de metri

Cu câteva ore înainte de a părăsi Casa Albă, Donald Trump i-a acordat graţierea fostului său strateg şef, Steve Bannon, anchetat pentru fraudă.

Investigaţia federală a început în august iar procurorii i-au acuzat pe Bannon şi pe alte trei persoane că au fraudat donaţii în valoare de peste un milion de dolari din fondurile strânse într-o campanie menită să sprijine proiectul lui Trump de ridicare a unui zid la frontiera cu Mexic.

În total, Trump a semnat în ultimele ore la Casa Albă 143 de graţieri şi comutări de pedepse.

Între cei care au beneficiat de clemenţa prezidenţială se numără artistul rap Lil Wayne, care s-a recunoscut vinovat de posesie ilegală de armă, Paul Erickson, prietenul agentei ruse Maria Butina, acuzat de fraudă electronică şi spălare de bani şi Robin Hayes, un contributor financiar din Carolina de Nord, condamnat pentru tentativă de mituire a unor oficiali.

Ceremonia şi momentele-cheie de la Washington, în direct la Antena 3

