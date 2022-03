Încă un primar și un viceprimar din Ucraina au fost răpiți de trupele ruse

Primarul Oleksandr Yakovlyev și viceprimarul Yurii Palyukh din orașul Skadovsk, Ucraina, au fost răpiți astăzi de trupele ruse, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Ministerului de Externe din Ucraina.

