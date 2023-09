Primele imagini cu un tanc britanic Challenger 2 distrus pe frontul din Ucraina

Ar fi prima dată când un astfel de tanc este distrus în luptă, notează publicația The Guardian.

Masivul blindat este vizibil la începutul videoclipului, care a fost filmat dintr-o mașină ce încerca să se îndepărteze de zona luptelor.

Challenger 2 este învăluit într-un fum gros. Se remarcă țeava sa distinctivă, însă nu este clar ce anume a provocat explozia care l-a scos din joc.

Citește și: Următoarea mișcare a lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina depinde de trenul blindat al lui Kim Jong-un

Deși experții au confirmat identitatea tancului din videoclip, nu este clar când și unde au fost filmate imaginile.

Persoanele ale căror voci sunt captate pe fundal vorbesc și înjură în ucraineană, atunci când văd un al doilea tanc imobilizat.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F