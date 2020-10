Primul mesaj transmis de preşedintele Donald Trump, de pe patul de spital

Transportat de urgenţă la spital după ce a făcut febră, Donald Trump este tratat cu Remdesivir.

În această perioadă, el nu şi-a delegat atribuţiile de şef al statului.

Presa străină scrie să este rar ca un preşedinte să fie internat în spital şi să-şi onoreze îndatoririle dintr-un asemenea loc.



Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!