Antena 3 CNN › Externe › Prințul George a împlinit 11 ani. Familia regală britanică a publicat o nouă fotografie cu el și i-a transmis un mesaj Prințul George a împlinit 11 ani. Familia regală britanică a publicat o nouă fotografie cu el și i-a transmis un mesaj

Prințul George a împlinit 11 ani. Familia regală britanică a publicat o nouă fotografie cu el și i-a transmis un mesaj

Familia regală britanică a publicat o fotografie cu prinţul George, care a împlinit luni vârsta de 11 ani FOTO: X/ The Prince and Princess of Wales