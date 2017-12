Prinţul Harry a renunțat la o tradiție de Crăciun, din dragoste pentru Meghan Markle

foto: Instagram/ Alexi Lubomirski

Foarte îndrăgostiţi, prinţul Harry şi frumoasa sa logodnică, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Şi, din dragoste pentru actriţă, fiul lui Lady Diana a refuzat să participe la vânătoarea tradiţională de Crăciun.



Marţi, 26 decembrie, la doar câteva ore după cina din seara sărbătorii Naşterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a şi a prinţului Philip la Sandringham, familia regală britanică organizează celebra vânătoare de Crăciun. Dar în acest an, această tradiţie este oarecum bulversată, ca multe altele, de când actriţa Meghan Markle a intrat în viaţa prinţului. Din dragoste pentru iubita sa, Harry nu va participa la acest eveniment. Fosta actriţă din ''Suits''' este o apărătoare ferventă a cauzei animalelor, relatează gala.fr.



După cum a arătat pentru The Sun o sursă apropiată palatului regal, această vânătoare nu este apreciată de Meghan Markle. "Meghan este garantul drepturilor animalelor şi nu-i place vânătoarea sub nici o formă. În schimb, Harry o adoră şi a participat întotdeauna la vânătoare în această zi. Dar dacă trebuie să încheie o tradiţie regală de lungă durată pentru a nu o supăra, atunci aşa va fi''. Anul acesta, fratele său, prinţul William, şi tatăl lor, prinţul Charles, vor fi prezenţi la eveniment.



Meghan Markle este foarte dedicată luptei împotriva maltratării animalelor. Înainte de anunţarea logodnei cu Harry, ea a postat pe contul ei de Instagram câteva fotografii cu câinii ei adoptaţi din adăposturi, pe nume Bogart şi Guy. Acesta din urmă a fost, de altfel, grav rănit în urmă cu câteva zile, a scris Daily Mail. Conform rapoartelor zilnice, câinele avea ambele picioare rupte. Foarte ataşată de animalul ei, Meghan Markle s-a dus la clinica veterinară pentru a-l vizita.