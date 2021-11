O tânără mămică a devenit milionară, după ce a început să facă Onlyfans pentru a-şi plăti facturile

Karmen Karma are 30 de ani și este căsătorită. Tânăra a devenit și mama unei fetițe, Vienna. Soțul acesteia, Alex, lucrează în Marină, iar cei doi au avut probleme financiare serioase după nașterea copilului.

„Fiecare bănuț a fost luat în calcul, aveam doar cât să mănânc, dar, evident, cu un nou-născut și alăptând, aveam nevoie de alimente hrănitoare și în cantități mari,” a povestit ea, potrivit Mirror.

„Simțeam că mi-e mereu foame. Din fericire, ne-am calificat pentru programul WIC (Women, Infants, Children - program guvernamental pentru ajutorul femeilor, sugarilor și copiilor) al guvernului, care a oferit ajutor copilului.”

Femeia a lucrat în industria filmelor porno, în perioada în care avea între 21 și 25 de ani. Ea a mărturisit că s-a gândit serios să revină la profesia de actriță pentru adulți.

Cu toate acestea, din cauza experiențelor din trecut, tânăra era îngrijorată de ceea ce vor crede oamenii despre ea.

Karmen a început să facă filmări ocazionale pentru a mări veniturile familiei, dar a mărturisit că revenirea în industria sexuală a avut un impact asupra sănătății ei mintale.

”Nu-mi mai plăcea să fiu în platouri sau să fiu departe de copilul meu. Nu am nimic împotriva muncii în acest domeniu și unora le place. Eu am simțit că am depășit această etapă. Am fost cu adevărat dezamăgită de fiecare dată când mergeam să filmez o scenă,” a spus ea.

Totuși, a continuat să filmeze câte o scenă, ocazional, pentru ca familia să se descurce cu banii, dar când pandemia a lovit și industria filmului a fost închisă, ea a spus că a fost aproape o ușurare pentru ea.

”Cred că mulți oameni au simțit un sentiment de ușurare când unele industrii au fost forțate să se închidă în timpul lockdownului și nu și-au putut desfășura activitatea. Cu toate acestea, atunci începi imediat să-ți faci griji pentru bani”.

Karmen și-a îndreptat atenția către OnlyFans, cu avantajul că totul se putea face acasă.

”Am început să lucrez online și, foarte repede, am câștigat mai mulți bani decât am avut vreodată în industria sexului. Este vorba despre postarea de conținut sexy și despre interacțiunea cu urmăritorii mei – de aici câștig cei mai mulți bani,” a povestit ea.

„Pot câștiga 300 de dolari dintr-o sesiune de sexting cu un singur tip, ceea ce se poate transforma cu ușurință în 160.000 dolari pe lună.”

Karmen împărtășește și fotografii provocatoare celor 41.300 de urmăritori ai ei pe Instagram și strânge aproximativ două milioane de dolari pe an, prin publicarea imaginilor sexy și discutând cu oamenii online.

Ea și și soțul ei au devenit părinți pentru a doua oară în urmă cu cinci luni, dar acest lucru nu a împiedicat-o pe să muncească din greu pentru familia ei.

”Am plătit deja pentru fondurile de facultate ale ambelor fiice, ambele au și conturi de economii. Nu vreau să-și facă griji vreodată în privința banilor. Sper că fetele mele vor respecta decizia pe care am luat-o și munca pe care o fac. Sper că vor fi deschise la minte,” a spus ea.

