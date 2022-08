Un profesor a renunţat la predat şi s-a angajat la supermarket: ”Câştig mai mult, fără a-mi fi necesară diploma”

Seth Goshorn (28 de ani, SUA) a postat pe Tik Tok că a primit un nou loc de muncă la Walmart, iar clipul a deveniv viral.



"Părăsesc învăţământul după şase ani pentru a lucra ca manager la Walmart şi a câştiga mai mult, fără a-mi fi necesară diploma", a scris el în descrierea clipului, în care apare purtând o uniformă Walmart şi ţinând în mână o alta.



Goshorn iubeşte să predea, dar a declarat pentru Good Morning America că şi-a schimbat locul de muncă pentru un singur motiv: banii.



La şcoală, era profesor la clasa a II-a şi câştiga 43.000 dolari pe an, iar la Walmart e responsabil de magazin şi de descărcarea tirurilor cu produse, iar salariul este 55.000 dolari, fără bonusuri.



Tânărul spune că îşi doreşte ca profesorii să fie plăţiţi corect. „Doar gândiţi-vă cât de buni pot fi profesorii dacă s-ar putea concentra doar pe predat, nu să fie nevoiţi să aibă un al doilea job în weekend”.

În ultimele luni, în SUA, din ce în ce mai multe cadre didactice au ales să demisioneze, fie că aveau sau nu experienţă îndelungată la catedră, din câteva cauze: salariile mici, stresul şi condiţiile de lucru.

Aducând problema la noi în „ogradă”, nici profesorii din România nu pot spune că sunt mulţumiţi de salarii sau condiţiile de lucru.

Cel mai nou exemplu, plata pe care o primeşte un cadru didactic ce corectează lucrările la examenul de Bacalaureat.

Aşa cum scrie Daniela Bogdan, profesoară la Colegiul Sf. Sava din Capitală, plata pentru corectarea lucrărilor este de 3,66 per lucrare, la care se adaugă birocraţia stufoasă, ce revine tot în sarcina dascălilor.

”Astăzi (17 august n.red.) a fost o zi mare. Mi-au fost viraţi banii pentru evaluarea celor 6 lucrări de la examenul de bacalaureat din sesiunea iunie 2022. Las deoparte faptul că mi s-a spus in ziua convocarii la centrul zonal de evaluare că vor fi 17 lucrări. Cand am ajuns la CZE mi s-a spus ca sunt 6 lucrari pentru că au fost chemaţi 6 profesori şi trebuie să ajungă la toată lumea.

Pentru aceasta sumă am completat mai întâi două contracte, două declaratii, două angajamente, am lasat o copie a cărţii de identitate, o adeverinţă prin care se certifica faptul că sunt profesor. Adică un ditamai dosarul. Dupa ce am avut toate aceste documente, am fost instruită aproximativ o oră pentru a lucra pe platforma aferentă.

Apoi am mai stat o ora pentru ca nu se încărcau lucrările. Am evaluat, am trimis borderoul la secretariatul comisiei, am semnat şi am plecat. Mi s-a spus ca trebuie să vin şi în ziua următoare pentru a semna cataloagele.

M-am conformat. Încă un drum. Oameni buni, 22 de lei! Adică 3,66 lei pentru fiecare lucrare. Voi face demersuri să virez această sumă in contul Ministerului Educaţiei. Eu vreau să fiu voluntar!”, scrie profesoara pe pagina sa de Facebook.