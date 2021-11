Oamenii au ieșit în stradă în Barcelona pentru a protesta împotriva majorării preţului energiei electrice

Catalanii plătesc cele mai mari preţuri din ultimii 29 de ani pentru produsele de consum, ca urmare a creşterii costului cu energia electrică. „Nu doar că suntem supăraţi, ci ne simţim şi înşelaţi. Înşelaţi pentru că până la urmă rezultă că problema cu electricitatea este că nici companiile energetice nu simt empatie faţă de cetăţeni şi credem că ne jefuiesc la propriu”, spune Roque Martinez, protestatar în vârstă de 65 de ani, potrivit AP.

Supăraţi, spaniolii cer acum intervenţia Guvernului pentru a opri creşterea preţurilor.

Spain, Barcelona

Demonstration in Barcelona (and other cities in Spain) against rising electricity and gas prices!

Is this the start of social unrest in Europe due to rising prices and shortages?#Demonstrations7november #Manifs7novembre #Spain#Barcelona #Price #Europe #protest pic.twitter.com/iAYdrxHjbY