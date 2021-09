Un val de proteste anti-Bitcoin a apărut în El Salvador, după ce acesta a scăzut cu 10% în prima zi după ce a fost adoptat ca mijloc legal de plată

După ce a obținut aprobarea unei supermajorități în parlament, El Salvador a adoptat legea Bitcoin, devenind în esență prima țară din lume care a adoptat bitcoin ca mijloc legal de plată.

Salvadorienii au primit din partea guvernului câte 30 de dolari în bitcoini, pentru a încuraja folosirea noii criptomonede.

Înainte ca legea să intre în vigoare oficial la ora locală 15:00 , noul portofel digital al țării – numit Chivo – a suferit erori, forțând guvernul să o scoată offline, în timp ce crește capacitatea serverului.

În aelași timp, o serie de proteste au avut loc pe străzile din El Salvador împotriva acestei legi.

Motivele principale par să fie instabilitatea și volatilitatea pe care ar introduce-o Bitcoin în sistemele financiare din țară.

Miercuri, la prima zi după adoptarea sa, valoarea bitcoin a scăzut cu peste 10%, adică sub valoarea de 43.000 de dolari.

Un politician al opoziției a declarat că această scădere va produce pagube de 3 milioane de dolari uneia dintre cele mai sărace țări din America Latină.

În ultima săptămână, organizația ASTIC (Association of International Cargo Carriers) a organizat proteste, cerând rectificarea articolului 7 din legea Bitcoin care stipulează acceptarea monedei ca metodă de plată.

Oamenii au ars cauciucuri, și au aprins petarde.

Președintele țării, Nayib Bukele fiind și cel care a introdus legea, a declarat în repetate rânduri că legea va fi benefică pentru cetățenii țării și sistemul financiar național.

More than a thousand people marched in El Salvador's capital to protest the adoption of bitcoin as legal tender, amid a bumpy initial rollout of systems to support the digital currency https://t.co/OBCJ8EjyTl pic.twitter.com/Wl8FA0mALa