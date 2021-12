Proteste în Germania împotriva măsurilor anti-COVID

Oponenții vaccinărilor și politicillor guvernului german privind coronavirusul au demonstrat sâmbătă în mai multe orașe germane.

Câteva mii de oameni au ieșit în stradă în orașul-port Hamburg, apoi au mărșăluit prin centrul orașului. Au fost înregistrați aproximativ 8.000 de participanți.

„Nu vaccinării obligatorii!” a fost scris pe pancarte făcute de sine, precum și „Luați-vă mâinile de pe copiii noștri”.

În orașul Düsseldorf, poliția a declarat că aproximativ 4.000 de protestatari au mărșăluit prin centrul orașului.

Alianța „Dusseldorf ia atitudine” a înregistrat un contra-protest cu aproximativ 200 de participanți.

Vaccinările pentru copii încep în Germania, în urma recomandărilor făcute de cel mai important organism de vaccinare din țară. Cu toate acestea, părinții au opinii împărțite în ceea ce privește asta.

Anti-vaxerii luptă împotriva introducerii vaccinării obligatorii.

