Fostă purtătoare de cuvânt: Trump îi spunea lui Putin "o voi face pe durul cu dvs. câteva minute, pentru presă"

Informaţia apare într-o carte în care Stephanie Grisham îl descrie pe fostul şef american ca fiind mincinos, prefăcut şi misogin.

Purtătoare de cuvânt a Casei Albe din iulie 2019 până în aprilie 2020, ea a descris în lucrarea "I’ll Take Your Questions Now", accesele de furie "îngrozitoare" ale lui Donald Trump, care nu se calma decât punând să i se difuzeze fragmente din muzica lui preferată.

Trump ar fi ascultat "Memory", ca să se calmeze

Fosta purtătoare de cuvânt susţine că, pentru a calma furia "îngrozitoare" a miliardarului, care se bucură în continuare de o susţinere masivă în cadrul electoratului republican, a fost desemnată o persoană la Casa Albă care să-i difuzeze cântecele lui preferate, printre care "Memory", extras din comedia muzicală "Cats".

Presa americană scrie despre un alt pasaj, referitor la o întrevedere a lui Donald Trump cu preşedintele rus Vladimir Putin în preajma summitului G20, în urmă cu doi ani.

Trump, lui Putin: "O voi face pe durul cu dvs câteva minute. Este pentru camerele de filmat"

Potrivit Stephaniei Crisham, fostul preşedinte american i-a spus omologului său rus, în absenţa jurnaliştilor:

"Ok, o voi face pe durul cu dumneavoastră câteva minute. Însă aceasta este pentru camerele de filmat, iar după ce ele vor pleca, noi vom vorbi".

Cât despre rolul său de la Casa Albă, în care "lipsa de onestitate circula ca şi cum era difuzată prin sistemul de climatizare", Stephanie Grisham scrie că "ar fi trebuit să mă fac auzită mai mult".



