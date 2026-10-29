Puterea și opoziția s-au luat la bătaie în Parlamentul Armeniei. Luptele au continuat pe coridoare. De la ce a pornit totul

O bătaie generală a izbucnit joi în Parlamentul Armeniei între legiuitori din partidul de guvernământ și cei din opoziție. Imaginile s-au viralizat pe rețelele sociale, fiind distribuite de numeroase conturi X.
În cele din urmă, ședința legislativului a fost suspendată.
WATCH: A mass brawl erupted in Armenia’s parliament on October 29 between ruling party and opposition lawmakers. The clash began after a ruling party MP mocked opposition leader Narek Karapetyan’s family over a proposal to establish a “ministry to satisfy all women.” https://t.co/EKhCpyHedW— Clash Report (@clashreport) October 29, 2026
Incidentul a fost transmis în direct, iar imaginile arată parlamentari care se îmbrâncesc și își împart pumni. Presa armeană relatează că o ambulanță a sosit la sediul forului legislativ. Un deputat din blocul politic de opoziție Armenia Puternică a fost văzut sângerând din cauza unei leziuni la nas.
Agenții de securitate au separat cele două tabere, însă confruntările au continuat pe coridoare. Nu a fost publicat imediat un bilanț oficial al răniților.
Conflictul a început după ce Taron Chakhoyan, un deputat din partidul de guvernământ Contractul Civil, a ironizat familia liderului opoziției, Narek Karapetyan, invocând propunerea de înființare a unui minister „pentru satisfacerea tuturor femeilor”.
Potrivit Azernews, o confruntare similară a avut loc la începutul lunii octombrie.