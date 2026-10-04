Putin pregătește un buget pentru război fără sfârșit. Cheltuielile Rusiei în războiul din Ucraina se apropie de un trilion de dolari

Foto: Profimedia Images

Concepută inițial drept un blitzkrieg victorios de trei zile și ajunsă să dureze mai mult decât Al Doilea Război Mondial (în URSS), „operațiunea militară specială”, adică războiul sângeros pentru distrugerea Ucrainei pornit de Vladimir Putin ar putea ajunge printre cele mai costisitoare războaie ale secolului XXI, relatează Moscow Times.

În bugetul pentru 2027, Kremlinul intenționează să aloce armatei și achizițiilor de armament 35% din totalul cheltuielilor, mai mult decât cheltuia Uniunea Sovietică în ultimii ani înainte de destrămare. Cele 17.147 de miliarde de ruble (aproximativ 181,6 miliarde de euro) prevăzute pentru un singur an, cu o treime mai mult decât în bugetul pentru 2026, vor reprezenta un nou record de la începutul războiului care a provocat Rusiei pierderi mai mari decât toate conflictele sale luate la un loc de după Al Doilea Război Mondial.

În primii cinci ani de lupte, Kremlinul a cheltuit deja pentru armată și achiziții de armament 58.300 de miliarde de ruble (aproximativ 617,4 miliarde de euro), echivalentul a 692 de miliarde de dolari, potrivit calculelor lui Janis Kluge, de la Institutul german pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

Primul an de război i-a costat pe contribuabili 6.818 miliarde de ruble (aproximativ 72,2 miliarde de euro), iar al doilea 9.835 de miliarde (circa 104,2 miliarde de euro). În 2024, cheltuielile au crescut în realitate de încă 1,5 ori, până la 14.336 de miliarde de ruble (aproximativ 151,8 miliarde de euro), iar în 2025 au ajuns la 16.687 de miliarde (circa 176,7 miliarde de euro). Numai în prima jumătate a anului 2026, bugetul a cheltuit pentru război 10.687 de miliarde de ruble (aproximativ 113,2 miliarde de euro), aproape jumătate din toate cheltuielile statului.

Potrivit proiectului de buget, până în 2028 cheltuielile militare cumulate vor ajunge la 75.500 de miliarde de ruble (aproximativ 799,6 miliarde de euro), echivalentul a 907 miliarde de dolari, și vor depăși valoarea rezervelor valutare și de aur ale Băncii Centrale a Rusiei, de 742,7 miliarde de dolari.

În 2029, acestea ar putea urca la 92.100 de miliarde de ruble (aproximativ 975,4 miliarde de euro), adică circa 1.100 de miliarde de dolari la cursul oficial actual al Băncii Centrale.

În total, Rusia prevede în bugetul pe trei ani cheltuieli pentru apărare de 50.000 de miliarde de ruble (aproximativ 529,5 miliarde de euro), cu 10.000 de miliarde de ruble (circa 105,9 miliarde de euro) mai mult decât în legea bugetară similară adoptată anul trecut.

Războiul perpetuu

„Putin ridică miza”, a declarat, pentru Bloomberg, Kirill Rogov, directorul grupului de cercetare Re: Russia din Viena. Potrivit acestuia, bugetul sugerează că Rusia „va continua să investească resurse în război, iar Europa va trebui să decidă dacă este pregătită să mențină același nivel de sprijin” pentru Ucraina.

Pentru a alimenta mașinăria de război, principalele domenii civile sunt supuse tăierilor. În bugetul pentru 2027, sprijinul pentru economie scade cu 148 de miliarde de ruble (aproximativ 1,6 miliarde de euro), până la 4.620 de miliarde de ruble (circa 48,9 miliarde de euro).

Cheltuielile pentru locuințe și servicii comunale scad cu 167 de miliarde de ruble (aproximativ 1,8 miliarde de euro), până la 1.829 de miliarde (circa 19,4 miliarde de euro), cele pentru sănătate cu 59 de miliarde de ruble (aproximativ 625 de milioane de euro), până la 1.818 miliarde (circa 19,3 miliarde de euro), iar sprijinul social pentru populație pierde 453 de miliarde de ruble (aproximativ 4,8 miliarde de euro), coborând la 6.650 de miliarde (circa 70,4 miliarde de euro).

„Toată lumea a uitat că țara există pentru ca oamenii să poată trăi. Acum țara și oamenii trăiesc doar pentru a purta războiul și nu mai există niciun alt obiectiv”, spune economistul Igor Lipsiț.

O parte importantă a cheltuielilor militare suplimentare va merge probabil către producția de armament: aproape cinci ani de lupte au epuizat stocurile de muniție într-o asemenea măsură încât o mare parte va trebui produsă din nou de la zero, consideră Kluge.

Simpla creștere a bugetului nu demonstrează că Rusia se pregătește pentru un război direct cu NATO, deși o asemenea posibilitate nu poate fi exclusă, a spus el pentru Bloomberg. Principalul motiv al creșterii puternice a cheltuielilor este schimbarea naturii conflictului: Ucraina deschide, practic, un nou front prin lovituri în adâncul teritoriului rus, obligând Kremlinul să cheltuiască mai mult pentru propria apărare, a explicat Kluge.

Putin, care a visat la refacerea imperiului rus, a pornit astfel pe drumul URSS, care aloca apărării atât de mulți bani cât cereau generalii și fabricile de armament. În economia sovietică, acest lucru s-a făcut, însă, cu prețul deteriorării treptate a nivelului de trai, iar mai târziu prin reducerea investițiilor în infrastructură, dezvoltare științifică și tehnologică și, în general, în tot ceea ce ar fi putut reduce decalajul tehnologic față de Occident, amintește Aleksandr Koliandr, director pentru Europa în cadrul Eurasia Group.

Pentru Rusia, rezultatul va fi o „putrezire lentă, dar constantă a economiei”, consideră el.

„Este o deteriorare permanentă, de genul celei pe care a văzut-o la vremea ei generația părinților noștri: îți amintești încă vremurile în care se trăia bine și se construia infrastructură nouă, iar acum totul în jurul tău este puțin prăfuit, începe să se degradeze, iar viața de zi cu zi devine, încetul cu încetul, tot mai proastă”.