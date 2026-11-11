Putin visează la nemurire și acordă 25 de miliarde pe găsirea „elixirului tinereții”. Oamenii de știință ruși fac deja teste pe maimuțe

1 minut de citit Publicat la 08:48 11 Noi 2026 Modificat la 08:52 11 Noi 2026

Liderul de la Kremlin manifestă un mare interes subiectului longevității. Foto: Profimedia Images

Institutul Kurceatov, condus de asociatul lui Vladimir Putin, Mihail Kovalciuk, a adunat o colecție unică de maimuțe bătrâne, care urmează a fi folosite în cercetări legate de prelungirea vieții. În prezent, institutul deține peste 7.000 de primate, din 22 de specii diferite. Institutul cheltuie în jur de 25 de miliarde de euro pe „tehnologii biomedicale și cognitive ale viitorului”, „bioprintare”, longevitate și identificarea cauzelor îmbătrânirii, notează The Moscow Times.

„Verificăm maimuțele mai în vârstă pentru a analiza toate stadiile îmbătrânirii. Estimăm între 18 ani și peste 30. Efectuăm un screening complet: biochimică, analiză structurală, vasculară, creierului, totul. Primatele sunt cel mai apropiat exemplu de noi. Aceasta este baza creării unui sistem de reglementare pentru a prelungi durata vieții, a spus Kovalciuk.

Proiectul este, potrivit The Wall Street Journal, legat de eforturile de prelungire a vieții lui Vladimir Putin, în vârstă de 74 de ani, și este unul dintre puținele proiecte de sănătate publică neafectate de reducerile de investiții.

Potrivit WSJ, ca parte a proiectului, care este supravegheat de fiica lui Putin, Maria Voronțova, și de Kovalciuk, oamenii de știință lucrează, în special, pentru a încetini îmbătrânirea celulară folosind terapie genică și încearcă, de asemenea, să cultive organe pentru transplant la oameni în porci modificați genetic.

The Moscow Times notează că Mihail Kovalciuc este considerat un prieten vechi al lui Putin și e consilierul său neoficial pe probleme științifice. Fratele său, miliardarul Iuri Kovalciuk, face și el parte din cercul apropiaților președintelui rus.

Putin arată un mare interes pentru subiectul longevității. În septembrie 2025, în timpul vizitei sale în China, jurnaliștii au aflat că Putin a vorbit cu președintele chinez Xi Jinping despre prelungirea vieții la 150 de ani.