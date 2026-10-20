Fiica lui Putin crede că extinderea duratei vieții e o încercare de „a-l păcăli pe Dumnezeu”. Liderul rus e obsedat de longevitate

Maria Voronțova,fiica lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Maria Voronțova, fiica lui Vladimir Putin și directoarea Institutului Medical, Științific și Educațional al Universității de Stat din Moscova, a spus că, extinderea duratei vieții de către oamenii de știință e o încercare de „a-l păcăli pe Dumnezeu”. În același timp, Voronțova și-a exprimat încrederea că „frica universală de moarte” va determina sistemul de sănătate să rezolve problema îmbătrânirii în 10-20 de ani, informează The Moscow Times.

Voronțova a vorbit despre longevitate cu prilejul deschiderii unui laborator al Școlii de Management din Moscova, pentru studierea impactului creșterii speranței de viață asupra politicilor publice, economiei și pieții muncii.

Fiica lui Putin a spus că longevitatea ar trebui împărțită în două etape. La prima parte, o persoană trebuie să trăiască „potențialul stabilit de natură, la vârsta de 85-90 de ani". Pentru a face acest lucru, este necesar ca oamenii să-și formeze obiceiul de a avea grijă de sănătate încă din copilărie, de a avea o alimentație corectă și de a face regulat controale medicale.

A doua etapă a longevității, crede Voronțova, este o încercare de a „înșela pe Dumnezeu sau natura”, adică de a depăși limitele potențialului natural al unei persoane. Voronțova a recunoscut că progresul științific în acest domeniu este încă modest.

Fiica lui Putin crede că unul dintre obstacolele pe drumul spre longevitate este că bătrânețea nu este considerată o boală. Ca urmare, crearea de medicamente pentru a combate această problemă este complicată, deoarece acest proces necesită un diagnostic clar și studii clinice.

Putin e obsedat de îmbătrânire și prelungirea vieții

Rusia a început să dezvolte un vaccin anti-îmbătrânire – un medicament care va bloca o genă asociată cu modificările celulelor legate de vârstă, a declarat Denis Sekirinski, adjunctul șefului Ministerului Educației și Științei. Institutul de Biologie a Îmbătrânirii și Medicinei este implicat în această creare.

Vicepremiera Tatiana Golikova a promis, de asemenea, că acest medicament va începe a fi produs până în 2028-2030.

Dezvoltarea vaccinului e realizată ca parte a proiectului național „Tehnologii Noi pentru Conservarea Sănătății”, lansat la cererea lui Putin în 2025.

Tot în 2025, la cererea lui Putin, a fost lansat proiectul național „Viață lungă și activă”. Putin și-a propus creșterea speranței medii de viață în Rusia la 78 de ani până în 2030 și la 81 de ani până în 2036. În prezent, speranța de viață în Rusia este de 74,2 ani.

Putin însuși are 74 de ani și este și el pasionat de ideea reîntineririi corpului și longevitate. De altfel, anul trecut, în septembrie 2025, în timpul unei vizite la Beijing, el a discutat cu liderul chinez Xi Jinping posibilitatea de a atinge nemurirea cu ajutorul tehnologiei moderne și a transplanturilor de organe. Xi l-a asigurat pe Putin că „există deja o șansă de a trăi până la 150 de ani în acest secol”.