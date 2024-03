Radu Tudor: "NATO are un nou purtător de cuvânt. Ce se știe despre Farah Dakhlallah, care a preluat funcția după ce s-a retras românca Oana Lungescu"

Analistul militar și realizatorul TV Radu Tudor semnalează că Alianța Nord-Atlantică are un nou purtător de cuvânt și dă mai multe amănunte din biografia acestui oficial.

Sursa foto: radu-tudor.ro

"Farah Dakhlallah este noul purtător de cuvânt al NATO.

Ea o înlocuiește pe Oana Lungescu, cel mai longeviv și mai apreciat purtător de cuvânt, care a deținut această poziție între anii 2010 și 2023.

De la plecarea Oanei Lungescu, funcția de purtător de cuvânt a fost asigurată de Dylan White", a scris Radu Tudor pe blogul său.

Ce se știe despre noul purtător de cuvânt al NATO

"Farah Dakhlallah are o vastă experiență în domeniul comunicării.

Câteva repere din parcursul său profesional:

Director de Relații Media pentru Africa și Orientul Mijlociu la AstraZeneca

Manager de Comunicare la OMS

Head of Communication la Biroul ONU pentru Afaceri Umanitare

Specialist în comunicare la UNICEF

Purtător de cuvânt în limba arabă la Foreign Office (Ministerul britanic de Externe)

Producător la Thomson Reuters

Jurnalist ITN

Dakhlallah a absolvit Universitatea Cambridge (Relații Internaționale) și London School of Economics și are un Master in Comunicare.

Cunoaște 4 limbi străine, are 40 de ani și este cetățean britanic de origine libaneză", a precizat Radu Tudor.