El este Rambo, căţeluşul care le ridică moralul militarilor ucraineni pe frontul de luptă: "Este protectorul nostru"

Militarii ucraineni fac tot posibilul să opună eroic rezistenţă în faţa soldaţilor ruşi în mai multe localităţi din Ucraina.

Printre noroi, sârmă ghimpată şi miros de praf de puşcă, un căţeluş cât un ghemotoc dă din coadă stânga-dreapta, semn că este vesel şi fericit. Este vorba de Rambo, căţelușul care le ridică moralul militarilor ucraineni pe frontul de luptă.

Militarilor ucraineni li s-a făcut milă de el, aşa că aceştia l-au luat sub aripa lor, oferindu-i mâncare şi adăpost. În schimb, Rambo îi răsplăteşte cu cel mai mare ajutor, sprijinul moral.

#Ukraine "Ukrainian soldiers spot freezing puppy alone outside, and take him into their post. He stands guard for them now. They've named him Rambo."