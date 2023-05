Răspunsul Moscovei la contraofensiva ucraineană: armata rusă a spulberat un spital din Dnipro | Există morți confirmați, bilanțul este în creștere

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a precizat că autoritățile lucrează pentru a salva alte persoane aflate în spital.

El a postat un videoclip al clădirii grav avariate, în care se văd pompieri la fața locului și fumul care învăluie ruinele.

"Teroriștii ruși își confirmă încă o dată statutul de luptători împotriva a tot ceea ce este uman și onest", a comentat președintele ucrainean.

Anterior, guvernatorul regional, Serghei Lîsak, a anunțat că orașul a fost atacat de armata rusă cu rachete și drone.

Autoritățile ucrainene susțin că au doborât 17 rachete și 31 de drone lansate din Rusia în cursul nopții.

În urma atacului rus, au fost lovite ținte în orașele Dnipro și Harkov din estul țării, inclusiv un depozit de petrol.

