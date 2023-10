Război în Israel | Noi atacuri cu rachete lansate din Fâşia Gaza. Harta zonelor vizate

Noile atacuri cu rachete vin după valul uriaş lansat în această dimineaţă de gruparea Hamas. Brigăzile Izz as-Din al-Qassam au anunțat că atacul a fost lansat ca răspuns la bombardarea unei clădiri rezidențiale.

"Ca răspuns la bombardarea turnului rezidențial din centrul orașului Gaza, brigăzile Al-Qassam dirijează acum un atac major cu 150 de rachete spre Tel Aviv", scrie în mesajul publicat pe Telegram.

Sursa menționată nu a oferit alte detalii. Anterior, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a anunțat că Israelul lovește din aer ținte din Gaza și a avertizat că operațiunile terestre sunt iminente.

Începând cu ora 06.30, Hamas a lansat aproximativ 5.000 de rachete asupra unor ţinte din Israel, atât civile, cât şi militare.

Cel puțin 150 de israelieni au fost uciși de când Hamas a lansat atacul asupra Israelului, a anunțat presa locală citată de Sky News. Această cifră crește brusc numărul victimelor, în comparație cu cele 100 de decese raportate anterior de medicii israelieni.

De asemenea, noul bilanț care nu este confirmat de autorități arată că aproximativ 1.100 de persoane au fost rănite. Anterior a fost anunțat un total de 985 de răniți.

Noile atacuri cu rachete sunt confirmate de imaginile publicate pe X de mai multe pagini. Pe imagini se poate observa şi cum a fost activat celebrul sistem Iron Dome, care are o rată de succes cuprinsă între 95 şi 97%.

Sistemul Iron Dome este operat de armata israeliană şi interceptează şi distruge rachetele lansate asupra oraşelor israeliene.

