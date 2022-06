Oficial american: Războiul s-ar putea muta în Marea Neagră

Tot mai mulţi oficiali americani susţin că, pentru combaterea foametei, Aliaţii ar trebui să treacă la escortarea navelor încărcate cu cereale din portul Odesa.

Războiul ar putea trece la o altă etapă şi s-ar muta în Marea Neagră, susţine fostul comandant suprem al Forţelor Aliate în Europa, James Stavridis.

”Vom vedea deschis un alt front în acest război, care va fi în Marea Neagră, unde nave militare vor escorta transporturile de cereale din Ucraina, din portul Odesa", a declarat Stavridis la postul de radio AM 770.

"Consider că această misiune ar trebui să fie executată de ONU, Statele Unite şi alte ţări aliate, dar va fi un nou front al războiului acolo, peste câteva săptămâni", a adăugat fostul comandant al trupelor NATO din Europa, citat de "The New York Post".