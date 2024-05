Război în Ucraina, ziua 812. Volodimir Zelenski, apel la Occident să accelereze livrările de arme, în fața noii ofensive rusești

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Volodimir Zelenski face apel la Occident să accelereze livrările de arme, în fața noii ofensive rusești.

"În fiecare zi, teroriștii ruși folosesc rachete și bombe aeriene ghidate pentru a lovi Harkov și alte orașe și comunități din zonele de frontieră și de linia frontului.

Pentru a spori protecția împotriva terorii rusești, apărarea noastră aeriană trebuie să fie consolidată, inclusiv prin extinderea coaliției cu avioane de luptă și prin accelerarea pregătirii și a livrărilor. Știm ce capacități au partenerii noștri.

Sunt necesare decizii politice clare. Putem vedea și ce pariuri face Putin. El vrea să adapteze pe deplin Rusia la război și să o extindă, crescând presiunea. În schimb, presiunea noastră asupra agresorului – presiunea combinată a tuturor celor din lume care se opun războiului – trebuie să rezolve și să zădărnicească planurile ofensive ale Rusiei pe câmpul de luptă și în diplomație.

În primele săptămâni ale maratonului nostru de pregătire pentru Summitul pentru Pace, am invitat personal aproape treizeci de lideri din diferite regiuni și părți ale lumii. Avem deja multe confirmări.

Este esențial să menținem unitatea globală în spatele unei păci juste. Odată ce va funcționa pentru Ucraina, va funcționa pentru orice țară atacată", a spus Volodimir Zelenski într-o postare pe platforma X.

Every day, Russian terrorists use missiles and guided aerial bombs to strike Kharkiv and other cities and communities in the border and frontline areas.



To increase protection against Russian terror, our air defense must be strengthened, including by expanding the fighter jet… pic.twitter.com/LOxJ00KCVC