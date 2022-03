Război în Ucraina | Imnul național, cântat cu lacrimi în ochi în fața orașului bombardat, în Kiev

Pe măsură ce Ucraina este devastată de ofensiva rusă, rețelele de socializare sunt inundate de fotografii și videoclipuri cu un curaj extraordinar și o durere extraordinară în rândul civililor, precum și al armatei.

În timp ce țara este bătută, multe videoclipuri îi arată pe ucraineni care își găsesc alinare în imnul lor național.

În unul dintre ele, o tânără cântă la vioară, în fața Kievului amenințat de bombardamentele rușilor.

Un alt videoclip arată o femeie ucraineană care mătura cioburi de sticlă din casa ei bombardată din Kiev, în timp ce cânta, cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, imnul național.

Potrivit unui raport NDTV, videoclipul a fost filmat după ce un atac cu rachetă a distrus clădirea în care locuia.

A woman in Kiev sings Ukraine's national anthem from her bombed apartment as she cleans the leftover shards of glass. pic.twitter.com/HMWCB43nfg