Război în Ucraina, ziua 208. Rusia şi-a intensificat atacurile în Ucraina | Trupele ucrainene au respins opt ofensive şi au ucis sute de militari ruşi în ultimele 24 de ore

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a anunţat că rușii au lansat trei atacuri cu rachete și au efectuat 11 lovituri aeriene, în ultimele 24 de ore. De asemenea, trupele Moscovei au efectuat peste 40 de atacuri cu lansatoare de rachete, avariind infrastructura din 24 de localități.

Totodată, forţele ucrainene au lichidat 230 de militari ruși în ultimele 24 de ore, astfel că numărul invadatorilor ucişi pe front, de la începutul războiului, a ajuns la 54.480.

Critical Threats și Institutul pentru Studiul Războiului au creat o hartă interactivă a războiului care arată progresele înregistrate de forțele militare ucrainene în recucerirea teritoriilor ocupate de trupele ruse, anunță The Guardian. Harta cuprinde primele 200 de zile ale invaziei.

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.



Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL