Război în Ucraina, ziua 203. Oficial occidental: E prea devreme să se spună că avansul Ucrainei e punct de cotitură în război

„Este prea devreme pentru a spune dacă acesta este un punct de cotitură în război, dar este un moment care are putere atât în ceea ce privește operațiunile... cât și în ceea ce privește psihologia”, a declarat oficialul reporterilor.

„Există o dezbatere în curs de desfășurare cu privire la natura retragerii rusești, însă este probabil că, în termeni strict militari, aceasta a fost o retragere, ordonată și sancționată de statul major, mai degrabă decât o prăbușire totală”.

De când Moscova și-a abandonat sâmbătă principalul bastion din nord-estul Ucrainei, marcând cea mai gravă înfrângere de la începutul războiului, trupele ucrainene au recucerit zeci de orașe, într-o schimbare uimitoare a momentului de pe câmpul de luptă.

„Evident, pare foarte dramatic. Este o zonă vastă de teren. Dar trebuie să ținem cont de faptul că rușii au luat unele decizii bune în ceea ce privește scurtarea liniilor lor și transformarea lor în linii mai ușor de apărat, sacrificând teritoriu pentru a face acest lucru”, a declarat oficialul, adăugând că nu se așteaptă ca Rusia să încerce imediat să recupereze teritoriul pierdut.

„Sunt deja întinși, se confruntă cu atacuri pe mai multe fronturi, așa că eu cred că vor căuta să se consolideze... vor încerca să se întoarcă la Kharkhiv în viitor? Potențial, dar cu siguranță nu în perioada imediată”, spune oficialul.

Corpuri decapitate ale militarilor ucraineni, fecale umane, adolescenți terorizați prea speriați pentru a părăsi subsolul în care s-au ascuns: aceasta este o mică parte a imaginii lăsate în urmă forțele ruse când trupele ucrainene au recucerit zone mari din regiunea Harkov, spune Lesia Vasilenko, membră a parlamentului ucrainean, potrivit The Guardian.

Cel puțin 150.000 de ucraineni au trăit sub ocupația rusă pentru aproape întreaga invazie. Până pe 6 septembrie, forțele ucrainene au recucerit peste 300 de așezări în regiunea Harkov, luând înapoi peste 3.800 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de ruși.

"Eliberarea dezvăluie multe crime. Este ca și cum ne apropiem de sute, dacă nu de mii de orale Bucha, doar că la o scară mai mică", a spus Vasilenko, făcând referire la gropile comune ale civililor și la dovezile torturii descoperite în Bucha când forțele ucrainene au recucerit regiunea Kievul.

„Dar indiferent de amploare, vor exista tribunale, răzbunare și justiție”, adaugă ea.

„Cadavre decapitate ale militarilor Ucrainei. Civili împușcați și torturați. Numărul va crește și vor urma investigații.

Case jefuite. Militarii din Rusia iau totul, chiar și lenjeria intimă. Și în același timp își lasă armele în urmă.

Mizerie completă în case, biserici, pe străzi. E ca și cum toaletele sunt necunoscute rușilor. Fecalele umane sunt pretutindeni”, a mai povestit Lesia Vasilenko.

At least 150K Ukrainians liberated in over 300 towns and villages. Almost 4000 sq km of regained land. Brief smiles, strong embraces and so much uncovered pain. What #Russia leaves behind THREAD ?/1