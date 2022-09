Război în Ucraina, ziua 202. Armata ucraineană a bombardat un post de frontieră rus

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Zelenski: Ucraina nu va accepta niciun fel de variantă a "acordurilor de la Minsk"

Ramzan Kadîrov anunță că a trimis 10.000 de luptători pe frontul din Ucraina

Noi deputați municipali îi cer demisia lui Vladimir Putin din cauza efectelor războiului din Ucraina, după modelul inițiat săptămâna trecută de aleșii locali ai districtului

Șeful AIEA anunță ”semnale pozitive” după consultările cu Mosova

Armata ucraineană anunță succese în regiunea Herson

Tacticile de "blitz-krieg" economic adoptate de Occident împotriva Rusiei au eșuat, anunță Putin

Al doilea cel mai mare oraș al țării a rămas din nou fără electricitate și apă

Un oficial pro-rus susține că trupele Moscovei au fost copleșite într-o proporție de 8 la 1 în Harkov

Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite într-un bombardament ucrainean al postului de frontieră Logacevka, în sud-estul Rusiei, anunţă într-un comunicat guvernatorul rus al regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, citat de AFP. ”Din nefericire, există un mort, un cetăţean ucrainean născut în 1942. Dar şi patru răniţi, care prezintă răni uşoare”, dintre care ”trei (sunt) ucraineni”, anunţă într-o postare pe Telegram Gladkov. El anunţă că ”postul de frontieră Logacevka a fost luat drept ţintă din Ucraina”. ”Potrivit unor informaţii preliminare, case locuite au fost parţial distruse, iar maşini şi linii electrice au fost avariate”, anunţă guvernatorul rus. Serviciile de urgenţă au întrerupt alimentarea cu gaze naturale şi electricitate, precizează el.

Ucraina nu va accepta niciun fel de variantă a "acordurilor de la Minsk", a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat luni jurnalistului Fareed Zakaria pentru CNN, răspunzând la o întrebare despre înaintarea trupelor ucrainene în regiunea Herson (sud) şi în est, relatează Unian.



Zelenski a subliniat că ucrainenii se străduiesc să 'dezocupe' teritoriile ţării.



"Scopul principal al dezocupării este ca să nu i se mai permită Rusiei să continue ocupaţia foarte lentă pe care a început-o în 2014", a afirmat el.



Preşedintele ucrainean a menţionat că nu poate oferi detalii despre acţiunile operaţionale ale Forţelor armate ale Ucrainei pe câmpul de luptă.



"Nu vom sta pe loc. Vom continua încetişor să înaintăm constant. Nu vom mai vorbi cu ei altfel. De îndată ce am rămâne şi am sta, ştiu că unele state ne-ar împinge spre 'procesul de la Minsk'. Vreau ca lumea să înţeleagă, sunt lucruri diferite. O rezolvare diplomatică şi 'Minsk-2-3-5-10' sunt două lucruri diferite. 'Minsk' este o bucată de hârtie goală pentru a oferi Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie", a declarat Zelenski, citat de Unian.



În acelaşi interviu, preşedintele ucrainean a declarat că Ucraina nu va negocia cu 'cei care dau ultimatumuri'.



De asemenea, Volodimir Zelenski, participând la cea de-a 17-a reuniune YES (Strategia Europeană de la Ialta), a subliniat că deocamdată nu sunt posibile negocieri cu Federaţia Rusă pentru încheierea războiului, deoarece partea rusă nu poate formula poziţii adecvate.





