Răzvan Burleanu, după ce România ar putea întâlni SUA la CM 2026, dacă tricolorii se califică: "Ne motivează şi ne provoacă enorm"

România ar putea întâlni SUA la CM 2026, dacă tricolorii se califică. Sursa foto: hepta / SportPictures / Razvan Pasarica

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale din 2026 "ne motivează şi ne provoacă enorm", potrivit site-ului FRF, informează Agerpres.

"Este o tragere la sorţi care ne motivează şi ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc şi să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum", a transmis Burleanu de la Washington.

Naţionala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă se va califica, iar adversarele sale vor fi Statele Unite, Paraguay şi Australia, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărţite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea.

Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorţi din cauza faptului că are două operaţii la şold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung şi dificil, a precizat FRF.

România nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998.