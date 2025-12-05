Liderii europeni l-au sfătuit pe Zelenski: „Nicio concesie lui Putin fără garanții clare de securitate din partea lui Trump” (WSJ)

Foto: Getty Images

Liderii țărilor UE l-au sfătuit pe Volodimir Zelenski să nu accepte nicio concesie de la Vladimir Putin, legată de încheierea unui acord de pace în Ucraina, fără garanții de securitate din partea SUA, informează Wall Street Journal (WSJ), într-un articol preluat de Moscow Times.

Mesajul i-a fost transmis lui Zelenski într-o convorbire telefonică pe care liderul ucrainean a avut-o pe 1 decembrie cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au precizat surse politice pentru WSJ.

Macron a precizat, conform surselor citate, că administrația Trump are de oferit „explicații detaliate” despre modul concret în care Ucraina va fi protejată de SUA.

Despre această convorbire a relatat anterior și publicația germană Der Spiegel, într-un articol în care Macron era citat că SUA ar putea să „trădeze” Ucraina pe tema cedării teritoriilor pe care armata rusă nu le-a ocupat.

Astfel, în cadrul acestei convorbiri telefonice, Emmanuel Macron a abordat direct o îngrijorare a europenilor și a Ucrainei în contextul dicuțiilor despre negocierile de pace.

„Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriului, fără să ofere claritate în ceea ce privește garanțiile de securitate”, a declarat Macron, care a adăugat că există „un mare pericol” pentru Zelenski.

Totodată, liderii europeni au abordat și o altă problemă principală: până acum, europenii nu s-au aflat la masa negocierilor. „În acest moment, suntem afară”, se spune că ar fi remarcat președintele finlandez Stubb. „Dar trebuie să intrăm”. Cu toate acestea, Witkoff nu a călătorit la Bruxelles pentru a discuta cu liderii europeni.

Liderii europeni și-au manifestat dezaprobarea față de modul în care s-au desfășurat negocierile dintre emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și Kremlin și care au dus la elaborarea unui plan în 28 de puncte care seamănă mai degrabă cu un dictat împotriva Kievului care ar presupune practic o capitulare a Ucrainei în fața Rusiei.