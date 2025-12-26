Ninsorile şi viscolul au pus stăpânire pe România: Mașini blocate în nămeți, copaci doborâți de vânt și porturi închise la Marea Neagră

ANM a anunţat temperaturi de minus 12 grade Celsius. Sursa foto colaj: captură video Antena 3 CNN

Viscolul puternic a pus stapânire pe tot mai multe zone din țară. Drumarii au intervenit de urgenţă, după ce mai multe maşini au derapat sau au rămas blocate pe drumurile acoperite cu zăpadă. În Bucureşti, mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, iar zeci de maşini au fost avariate. După 13 ani a nins în Capitală în ziua de Crăciun. Vântul puternic a închis si porturile de la Marea Neagra. Iar oficialii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă temperaturi de minus 12 grade în zilele următoare.

Ninsorile şi viscolul au pus stăpânire pe România

Zăpada depusă pe drumuri a provocat blocaje și derapaje în trafic, afectând zeci de mașini în unele oraşe din România. În Capitală, rafalele puternice de vânt au doborât mai mulți copaci, care au avariat zeci de autoturisme. Străzile au fost blocate, iar traficul îngreunat.

Pe o stradă din Sectorul 6 al Bucureştiului a căzut un copac înalt de peste 10 metri. Acesta s-a rupt pur şi simplu din rădăcini şi s-a prăbuşit pe întreaga stradă, pe care a blocat-o complet. Autoritățile au intervenit pentru a curăța zona și pentru a restabili circulația.

În județul Olt, utilajele de deszăpezire lucrează nonstop pentru a curăța drumurile acoperite de zăpadă abundentă și pentru a menţine circulația în siguranță.

Chiar și cu utilajele în acțiune, mai multe autoturisme au rămas blocate în nămeţi. Vântul puternic a viscolit zăpada şi a adus-o de pe câmp înapoi pe carosabil.

Din cauza zăpezii și a viscolului, la Rânca poliția a instalat filtre. Spre stațiune pot urca doar autovehiculele cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante.

Iar în judeţul Constanţa autorităţile au suspendat toate manevrele în porturile de la Marea Neagră. Reprezentanţii ANM au anunţat temperaturi de minus 12 grade Celsius.

"Ninsorile vor continua în următoarele ore; se restrang treptat către Oltenia, unde va continua să ningă şi stratul estimat va fi undeva la 10 - 20 de centimetri, strat nou depus în urmatoarele ore.

E drept că ninsoarea se asociază în partea de sud a Olteniei şi sud-vestul Munteniei şi cu vânt, iar asta înseamnă că vom avea parte de S a olteniei si sud vest Munteniei viscol şi temperaturile au scăzut într-adevăr destul de mult", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog ANM, pentru Antena 3 CNN.

Vremea rea a închis, temporar, şi Transfăgărășanul – în zona Vidraru. Mai mulți copaci au căzut pe carosabil și nu s-a mai putut circula.