Un bărbat nevoit să muncească la 88 de ani și-a văzut viața schimbată miraculos. Ce rol au avut un influencer și 1,5 milioane de dolari

Ed Bambas, fost militar american şi Samuel Weidenhofer, influencer din Australia. Sursa colaj foto: Instagram/itssozer

Povestea unui fost militar american a făcut înconjurul lumii, după ce un influencer din Australia a decis să vorbească despre dificultăţile financiare cu care se confruntă ca să poată să se întreţină la vârsta de 88 de ani, a relatat New York Post. Samuel Wiedenhofer l-a întâlnit pe Ed Bambas lucrând într-un magazin alimentar din statul Michigan şi a făcut o filmare cu acesta. La scurt timp după ce înregistrarea a ajuns pe reţelele sociale, internauţi din toate colţurile lumii au început să doneze bani pentru fostul veteran de armată. Vineri, la muncă, Ed Bambas va primi 1,5 milioane de dolari într-o ceremonie-surpriză, iar fiul lui a declarat suma îi va schimba complet viaţa şi, totodată, se va putea bucura de viață.

Conform sursei citate, fiul fostului militar a spus că tatăl său va putea, în sfârșit, să se pensioneze și să se bucure de viață, după ce s-au strâns aproape 1,5 milioane de dolari în urma viralizării video-ului în care Ed Bambas povesteşte că este nevoit să muncească la 88 de ani ca să poată să supravieţuiască decent.

Ed Bambas a mărturisit pe înregistrarea făcută de Samuel Wiedenhofer că s-a retras de la General Motors în 1999, însă, în 2012, firma a dat familient şi el nu a mai primit pensie. Fostul militar american a avut doi copii şi a dus o viaţă liniştită alături de soţia lui timp de 50 de ani, însă, după ce aceasta s-a îmbolnăvit, au fost nevoiţi să îşi vândă casa şi alte proprietăţi doar pentru a "supravieţui".

"Cel mai tare m-a durut când soția mea a fost foarte bolnavă și când au luat pensia, au luat și asigurarea medicală și aproape toată asigurarea mea de viață, cu excepția a 10.000 de dolari", a spus Ed în videoclip, cu lacrimi în ochi. El a mai mărturisit că mama copiilor lui a murit în urmă cu şapte ani.

Michael Bambas a mai precizat că tatăl său, care nu știe încă despre suma uriașă, ce continuă să crească, a fost profund impresionat și copleșit de valul de generozitate, după ce a vorbit despre dificultățile financiare în filmarea realizată de influencerul australian Samuel Wiedenhofer. Fostul militar este casier cu normă întreagă într-un magazin din Brighton, oraş aflat în statul american Michigan.

Jurnaliştii de la New York Post au mai scris că renumitul influencer a făcut publică povestea pe rețelele sociale, iar luni, 1 decembrie, a lansat o campanie GoFundMe pentru a-l ajuta să se pensioneze. Până miercuri seara, oameni din toată lumea au donat peste 1,443 milioane de dolari.

"Doamne, Dumnezeule!" a exclamat fiul fostului militar, care are 63 de ani, după ce a aflat despre suma uriaşă strânsă, sumă care a continuat să fie crească.

Ulterior, Michael Bambas a mai precizat: "Este pur și simplu uimitor! Amândoi suntem extrem de uimiți de modul în care povestea asta a ajuns la oameni din întreaga lume. Cumva, eu cred că a atins o coardă sensibilă a oamenilor, ei se pot conecta emoțional, ceea ce îi face să vrea să ajute. E incredibil cum astfel de povești scot la iveală ce e mai bun în oameni".

Astăzi, Ed Bambas va primi întreaga sumă de bani care s-a strâns în urma donaţiilor făcute de internauţi. Totul va avea loc în cadrul unei ceremonii-surpriză, chiar la locul său de muncă.

"Eu ştiu ce va însemna asta pentru el și că îi va schimba viața enorm. În sfârșit, el se va putea bucura de viață și nu va mai trebui să se întrebe, știi tu: «De unde va veni următorul dolar?»", a declarat Michael Bambas miercuri seară pentru The Post.