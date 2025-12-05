Ministrul german al Apărării va vizita baza militară de la Mihail Kogălniceanu. De ce vine în România

Publicat la 22:37 05 Dec 2025 Modificat la 22:57 05 Dec 2025

Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, un "hub strategic" pentru NATO. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, va face o vizită, marți, la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, unde se va întâlni cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis, vineri, discuțiile vor viza cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune și evoluțiile regionale de securitate. La final, cei doi oficiali vor susține declarații de presă.

Vizita ministrului Pistorius evidențiază angajamentul constant al Germaniei față de securitatea României și față de consolidarea cooperării în cadrul NATO, se menționează în comunicat.

Germania apără spațiul aerian al NATO

Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO. Forţele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacţie la cele mai recente încălcări de către Rusia ale spaţiului aerian NATO în regiunea baltică, pe lângă incursiunile dronelor kamikaze.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunţat dislocarea la mijlocul lunii octombrie. Aceasta este planificată să dureze până în luna martie.