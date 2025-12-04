Descinderi la o primărie din Dolj. Mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că şi-ar fi însuşit bonuri valorice de carburant

Conform IPJ Dolj, în această dimineaţă au avut loc şapte percheziţii au loc în judeţ, inclusiv la sediul unei primării.

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă, în judeţul Dolj, inclusiv la sediul unei primării, într-un dosar de delapidare şi fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că şi-ar fi însuşit bonuri valorice de carburant. La audieri urmează să ajungă cel puţin trei persoane.

Oficialii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj susţin că unii dintre funcţionarii de la Primăria comunei Amărăștii de Jos, care au atribuţii în gestionarea consumului de carburant, sunt bănuiţi că în perioada 2022 – august 2025 şi-ar fi însuşit în interes propriu bonuri valorice de carburant.

"În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dolj au pus în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară, toate în judeţul Dolj, la sediul unei instituţii publice, precum şi la persoane fizice şi juridice. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals intelectual", a declarat subcomisarul de poliție Cristian Grigorescu din cadrul IPJ Dolj.

Ulterior, oficialul a mai spus: "Ulterior, pentru a crea aparenţa de legalitate şi justificarea în interesul instituţiei, aceştia ar fi întocmit înscrisuri false privind folosirea carburantului, prejudiciul cauzat urmând a fi stabilit în urma cercetărilor"



În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii vor pune în executare şi trei mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate.