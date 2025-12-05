De ce tot mai mulţi călători americani au ajuns să poarte pijamale în aeroporturi. O nouă mişcare, lansată în SUA

Americanii poartă pijamale în aeroporturi, ca protest faţă de "campania pentru politețe" lansată de Guvern. Foto: Getty Images

Mai mulţi călători americani au iniţiat o nouă mişcare în SUA, venind în pijamale în aeroporturi, ca răspuns la planul Guvernului de a readuce bunul-simţ în rândul pasagerilor cu avionul, informează Washington Post.

Ideea secretarului american al Transporturilor, Sean Duffy, a stârnit indignare în Statele Unite. Acesta a afirmat, luni, că a remarcat o "degradare a civilității” printre călătorii cu avionul și a lansat o "campanie pentru politețe".

Duffy le-a sugerat pasagerilor să poarte cel puțin o cămașă decentă și o pereche de blugi. Astfel, el a revenit practic la o campanie anterioară, în care se cerea întoarcerea la „Epoca de Aur a călătoriilor”. "

"Fie că e vorba de blugi și o cămașă decentă, încurajez oamenii să se îmbrace puțin mai elegant, ceea ce ne ajută să ne comportăm mai bine. Să încercăm să nu purtăm papuci sau pijamale la aeroport. E ceva pozitiv", a afirmat Duffy.

Planul a avut un efect invers

Doar că planul lui Sean Duffy a avut un efect invers. Mai mulţi călători au considerat că umilințele călătoriilor aeriene moderne nu merită ținuta lor formală.

Un astfel de exemplu este Cat Sullivan, care trebuia să aleagă o ținută pentru călătoriile ei de Ziua Recunoștinței. Dar, după ce l-a auzit pe secretarul american al Transporturilor, ea s-a îndreptat spre colecția sa de haine elegante pentru un act de „conformare răuvoitoare”. Şi-a ales cea mai lejeră ţinută din garderobă. Iar mișcarea #pajamaresistance, moda de a merge îmbrăcat în pijamale în aeroport, a câştigat tot mai mulţi adepţi.

S-au înmulţit şi incidentele de la bordul avioanelor

Dincolo de problemele de politeţe, conform unor date oficiale, s-au înmulţit şi cazurile de violenţă la bordul avionului, în SUA. Numărul incidentelor la bord a crescut cu 400% din 2019, de la comportamente turbulente până la agresiuni fizice.

Aproape unul din cinci însoțitori de zbor a reclamat un incident violent în 2021, iar nivelul pasagerilor cu probleme de comportament a rămas ridicat și în 2024.