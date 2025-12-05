"Trump este frustrat din cauza lui Putin". Politicianul britanic cel mai apropiat de Casa Albă anunţă ce intenţii ar avea liderul rus

Foto: Getty Images

Donald Trump este „frustrat” de abordarea irațională a lui Vladimir Putin față de discuțiile de pace care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmă Nigel Farage, politicianul britanic cel mai apropiat de președintele SUA, conform Politico. „Putin dovedește cu fiecare săptămână care trece că nu este rațional, că nu dorește o înțelegere justă și, sincer, este un om incredibil de periculos”, a mai declarat Farage.

Farage adaugă că liderul de la Casa Albă face tot posibilul să asigure o înțelegere echitabilă pentru Ucraina, punctând că propunerile actuale de limitare a dimensiunii forțelor armate ucrainene și de cedare de teritorii către Rusia nu sunt acceptabile.

„Putin dovedește cu fiecare săptămână care trece că nu este rațional, că nu dorește o înțelegere justă și, sincer, este un om incredibil de periculos”, a declarat Farage, joi. "Kievul nu poate „renunța la teritoriile pe care le-a apărat cu zeci de mii de vieți”, a spus el. „Așadar, acordul așa cum este în acest moment nu funcționează și nu poate fi susținut", a mai spus britanicul.

Farage afirmă că președintele SUA a fost „un pacificator” care a făcut tot posibilul să asigure o înțelegere echitabilă. „Îl admir enorm pentru asta și știu cât de frustrat a fost de lipsa de raționalitate a lui Putin”.

Ce intenții au SUA cu trupele americane din Europa

Reducerea numărului de trupe americane în Europa nu va slăbi capacitatea de apărare europeană, a declarat comandantul trupelor NATO din Europa, generalul SUA, Alexus „Grinch” Grynkewich. „Am încredere în capacitățile (militare) ale Europei și Canadei”, a declarat generalul cu 4 stele american care comandă trupele NATO de pe continentul european.

Declarația lui Grynkewich vine în contextul intenției administrației Trump de a retrage trupele SUA de pe continentul european. Washingtonul a anunțat deja reducerea contingentului american dislocat în prezent în România, la baza Mihail Kogălniceanu.