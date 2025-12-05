Mai puține trupe americane în România și Europa? Răspunsul unui general de top al SUA: „Am încredere în capacitățile voastre militare”

Administrația Trump a anunțat intenția de a reduce contingentul de trupe SUA de la baza Mihail Kogălniceanu. Foto: Profimedia Images

Reducerea numărului de trupe americane în Europa nu va slăbi capacitatea de apărare europeană, a declarat comandantul trupelor NATO din Europa, generalul SUA, Alexus „Grinch” Grynkewich, informează Politico.

„Am încredere în capacitățile (militare) ale Europei și Canadei”, a declarat generalul cu 4 stele american care comandă trupele NATO de pe continentul european.

Declarația lui Grynkewich vine în contextul intenției administrației Trump de a retrage trupele SUA de pe continentul european. Washingtonul a anunțat deja reducerea contingentului american dislocat în prezent în România, la baza Mihail Kogălniceanu.

Secretarul SUA al Apărării, Pete Hegseth, a transmis deja că țările europene „și-au consolidat poziția” și au agreat că vor acorda mai multă atenție apărării comune europene, în timp ce americanii își vor concentra atenția spre teatrul indo-pacific.

Conform Politico, în prezent SUA are dislocați în Europa 85.000 de militari. O reducere a acestui contingent a provocat îngrijorări liderilor UE, legate de posibilitatea ca Donald Trump să nu-și onoreze obligațiile de apărare a continentului în cazul unei agresiuni militare din partea Rusiei.

În plus, președintele francez Emmanuel Macron a avertizat într-o convorbire telefonică la care au participat, luni, mai mulți lideri europeni, că SUA ar putea să „trădeze” Ucraina pe tema cedării teritoriilor pe care armata rusă nu le-a ocupat, potrivit dezvăluirilor făcute de publicația Der Spiegel.

În cadrul convorbirilor, Emmanuel Macron a abordat direct o îngrijorare a europenilor și a Ucrainei în contextul dicuțiilor despre negocierile de pace. „Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriului, fără să ofere claritate în ceea ce privește garanțiile de securitate”, a declarat Macron, conform sursei citate. El a adăugat că există „un mare pericol” pentru Zelenski.

Administrația Trump a lansat deja un semnal că ar prefera ca Germania să preia de la SUA rolul istoric de comandă a trupelor NATO în Europa. Un anunț în acest sens a fost făcut de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

Președintele rus Vladimir Putin a amenințat Europa, într-o declarație de presă făcută înainte de întâlnirea cu trimișii lui Donald Trump. Putin spune că Rusia e pregătită de război „chiar acum”, iar „dacă Europa ar începe brusc un război cu noi, atunci s-ar putea ivi foarte repede o situație în care nu vom avea cu cine să negociem”. De asemenea, președintele rus a avertizat că va lovi porturile ucrainene ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor și a reluat dorința sa ca Ucraina să fie „izolată de mare”, ceea ce înseamnă cucerirea Odesei și ajungerea la Gurile Dunării.