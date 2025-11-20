Trump vrea ca Germania să preia conducerea NATO în Europa

1 minut de citit Publicat la 10:02 20 Noi 2025 Modificat la 10:25 20 Noi 2025

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele SUA, Donald Trump. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Germania ar trebui să preia rolul istoric de comandă a trupelor NATO în Europa, o poziție care până acum s-a aflat exclusiv în sarcina SUA, a declarat ambasadorul american la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, informează The Telegraph.

Whitaker și-a exprimat speranța, în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Berlin, că Germania se va oferi „voluntară” într-o zi pentru a ocupa acest post de comandă.

„Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni la SUA și va spune că e gata să preia postul de Comandant Suprem al Forțelor Aliate. Cred că încă suntem departe de acest moment, dar aștept cu nerăbdare o astfel de discuție”, a spus Matthew Whitaker.

Trimisul lui Trump la NATO a adăugat că Washingtonul speră, de asemenea, ca, la un moment dat, capacitățile militare ale Europei să ajungă la paritate cu cele ale SUA.

De la fondarea NATO în 1949, postul de Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa a fost deținut doar de americani - de regulă de un general cu patru stele. Primul astfel de comandant a fost generalul Dwight D. Eisenhower.

Actualul comandant al trupelor NATO în Europa este Alexus G. „Grinch” Grynkewich, general cu patru stele al US Air Force.

Declarația lui Whitaker sugerează preferința adminstrației Trump față de Germania, ca viitor „înlocuitor” al SUA și garant de securitate în Europa.