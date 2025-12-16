"Autostradă până la graniță". Noul pod între România și Ucraina deschide calea altor investiții, anunță oficialii ucraineni

Podul peste Tisa va fi un obiectiv strategic important pentru 32.000 de etnici români. FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a oferit detalii, luni, despre proiectele de infrastructură comune inițiate de autoritățile de la București și de la Kiev.

Oficialul a anunțat, pentru ediția în ucraineană a RFI, că noul pod auto peste râul Tisa, în zona orașului Sighetu Marmației, este aproape de finalizare. De asemenea, va exista un nou punct de control la frontiera ucraineno-română, care va permite o cooperare economică sporită între cele două țări și desfășurarea altor proiecte de infrastructură.

„Aceasta va fi de fapt o realizare foarte serioasă, deoarece va permite regiunilor Ucraina și România de ambele părți ale Tisei să își consolideze semnificativ cooperarea economică.”

Potrivit ambasadorului ucrainean, tot în octombrie 2025, a fost lansată o conexiune feroviară directă între Kiev și București. Aceasta le permite ucrainenilor să călătorească între Ucraina și România fără transferuri.

Un alt proiect enumerat este construcția autostrăzii până la granița cu Ucraina.

“Există, de asemenea, planuri pentru proiecte comune de infrastructură care vizează aprofundarea cooperării economice pe Dunăre”, a precizat ambasadorul ucrainean.

El a vorbit și despre rolul important pe care ar putea să îl aibă România în reconstrucția Ucrainei după război.

Podul peste Tisa a fost testat zilele trecute la proba de greutate

Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România şi Ucraina, a fost testat zilele trecute la proba de greutate în mai multe zone ale construcţiei aflată în fază avansată de lucru, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

Podul are o lungime de 240 de metri, structurată astfel: 70 de metri - partea românească, 100 de metri - zona centrală şi 70 de metri - partea ucraineană. Împreună cu zona destinată punctului de trecere a frontierei, proiectul depăşeşte un kilometru, demonstrând amploarea şi importanţa sa strategică.

De asemenea, așa cum au anunțat autoritățile române, podul va fi un obiectiv strategic important pentru 32.000 de etnici români, care trăiesc în regiunea Transcarpatia.

Din anul 2000, traficul rutier între judeţul Maramureş şi Ucraina se realizează pe un pod din lemn şi metal, cu un singur sens de circulaţie şi două alei pietonale, asigurând conexiunea cu punctul de frontieră Solotvino, Ucraina. Traficul rutier a crescut odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, iar accesul din şi înspre Ucraina se mai poate realiza şi prin punctul de trecere Halmeu din judeţul Satu Mare.

Temporar, Căile Ferate Ucrainene au asigurat o linie de transport călători spre Sighetu Marmaţiei, intrând în ţară pe linia ferată cu ecartament lat, construită în perioada comunistă la începutul anilor '50, prin localităţile Valea Vişeului şi Câmpu Lung la Tisa.