Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii

Ministrul Muncii a anunțat că va fi acordat ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri reduse. FOTO: Getty Images

Pensionarii vulnerabili ar putea primi sprijin și în 2026, chiar dacă Guvernul Bolojan a înghețat pensiile în primul pachet de măsuri fiscale pe care și l-a asumat. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se discută despre acordarea unui ajutor financiar pentru milioane de pensionari, care sunt puternic afectați acum de creșterea prețurilor.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, este în discuție acordarea ajutorului one-off pentru persoanele cu pensii mici.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul Muncii, la Antena 3 CNN.

În data de 13 martie 2025, Guvernul a aprobat ajutoarele „one-off” destinate pensionarilor cu pensii mici, sprijinul fiind de 800 de lei și acordat în două tranşe egale.

„Am finalizat legislația necesară pentru a acorda ajutorul financiar de 800 de lei pentru cei 2,5 milioane de pensionari cu venituri de până la 2.574 de lei. Aprobăm azi acest proiect astfel încât pensionarii cu venituri reduse să primească prima tranșă din bani în luna viitoare, înaintea sărbătorilor pascale”, spunea, în urmă cu câteva luni, fostul premier Marcel Ciolacu.

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ aprobat de Guvern, ajutorul pentru pensionari din această categorie a fost oferit în două tranșe egale a câte 400 lei în luna aprilie 2025, respectiv decembrie 2025.